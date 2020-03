Stefan Karl Schmid PYJAMA feat. Rainer Böhm

Herausragendes Projekt des Kölner Saxofonisten zwischen modernem Cool Jazz und expressivem Powerplay. Featuring Rainer Böhm!

„Pyjama“ heißt es also, das neue Album von Stefan Karl Schmid. Und man braucht nicht viel Fantasie um sich vorzustellen, dass es auch in einem solchen komponiert wurde - vielleicht sogar aufgenommen?

Statt hektisch morgens unter die Dusche zu springen um akkurat in die Welt hinaus zu hetzen, wird erstmal leger der „Morgenmantel“ über die Schulter geworfen. Mit Kaffee in der Hand im eigenen Muff von der Traumwelt in die Welt der Musik geflüchtet! Oder anders: Man lässt dem Geist die Zeit, die dieser morgens braucht. Während der Körper üblicherweise schon routiniert damit beschäftigt ist Dinge in uns und sich in Kleidung zu stecken, ist der Geist meist noch im Traumland und kommt nur mühsam hinterher.

Stefan Karl Schmid nutzt dieses kreative Zeitfenster um Gedanken festzuhalten, die noch nicht ganz von dieser Welt sind - oszillierend zwischen der Fantasie der vergangenen Nacht und dem bevorstehenden Tag. Und „Pyjama“ ist stoffgewordener Ausdruck dieses Moments. Die Kleidung all derer, die nicht täglich mit den anderen um die Wette schwimmen, sondern einen Schritt zurücktreten und das Gewusel vom Beckenrand aus beobachten, um anschließend die Wahrnehmung davon in Worte oder in diesem Fall in Töne zu fassen.

Doch „Pyjama“ ist nicht nur Ausdruck dieser Freiheit, des Moments, in dem sich Traum und Realität vermischen - es ist Startpunkt für Ausflüge in eine Welt, die genauso hektisch, genauso hoffnungsvoll und traurig, aber dabei poetischer ist als sein reales Pendant. Es ist der Blick des Musikers auf die Welt, verletzlich und offen, festgehalten in diesem Moment am Morgen. Der Gedanke an das was ihn an diesem Tag erwartet - den Traum, an den man sich vergeblich versucht zu erinnern - das Abenteuer draußen vor der Tür. Und es ist eine Einladung an den Zuhörer, es ihm gleich zu tun, den Pyjama noch ein Weilchen an zu lassen und seinen Gedanken zu lauschen, ein Stück… und noch eins… der Alltag kommt früh genug.

Besetzung:

Stefan Karl Schmid - saxophone

Rainer Böhm - piano

David Helm - bass

Thomas Sauerborn - drums