Stefan Koschitzki & Die Goodmänner

Stefan Koschitzki ist eines der erstaunlichsten und vielseitigsten Talente der jungen deutschen Jazzszene. Der mit Preisen überhäufte Klarinettist und Saxofonist hat drei weitere begnadete Jazzmusiker um sich versammelt um Benny Goodman zu würdigen.

Das Trio kennt sich seit vielen Jahren und ist zusammen bestens eingespielt: der herausragende Pianist Thilo Wagner, der die Rolle von Teddy Wilson übernimmt. Markus Bodenseh spielt am Bass anstelle des Vibraphons von Lionel Hampton und Hans Fickelscher füllt am Schlagzeug die Rolle von Gene Krupa aus. Uns erwarten vier wunderbare Goodmänner, die sich eingehend mit dem musikalischen Material beschäftigt haben und diese goldene Ära des Swing in unsere heutige Zeit übertragen.

Zusammen mit dem Schlagzeuger Gene Krupa und dem Pianisten Teddy Wilson gründet Benny Goodman 1935 ein aufsehenerregendes Swing-Trio. Durch den Vibraphonisten Lionel Hampton verstärkt, tritt diese Formation als erste Jazzband überhaupt 1938 in der New Yorker Carnegie Hall auf und landet dort vor tanzendem Publikum in Abendkleidung und Smoking einen riesigen Erfolg. Stefan Koschitzki und seine Mitmusiker werden zumindest den musikalischen Teil dieser sagenhaften Erfolgsstory nachempfinden.

Musiker