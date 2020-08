Stefan Kröll - Goldrausch 2.0

Der Kabarettist aus Oberbayern wandelt gern durch Irrungen und Wirrungen der Geschichte, belebt Mythen, analysiert Sagen und deckt dabei überraschende Querverbindungen auf. Jetzt hat Stefan Kröll der „Goldrausch 2.0“ in den Bann gezogen: die Suche nach dem schnellen Glück per Mausklick, der Zwang zur Selbstoptimierung. Gar gemütlich mutet sich da das einstige Goldschürfen in Alaska oder Mexiko an. Und doch offenbart die Gier nach Ruhm und Reichtum viele Parallelen, zumindest in den skurrilen Geschichten, die Stefan Kröll für sein Publikum ausgegraben, neu interpretiert und um kuriose Hintergründe ausgeschmückt hat. Ein wilder Ritt vom Schliersee nach Südamerika mit spannenden Fragen wie: Waren die spanischen Eroberer Anhänger von Real Madrid oder Barcelona? Wo in der Geschichte trifft der Opferkult der Azteken auf bayerische Privatpatienten? Und warum war das Schreiben nach Gehör schon bei den Maya recht fehleranfällig? Ein echt Kröllscher Parforceritt! So mitreißend wie unterhaltsam, so aufklärerisch wie lustig, nicht unbedingt politisch, dafür mit Klavierbegleitung von seinen eigenen zwei Händen.