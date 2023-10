Stefan Otto – „Gmahde Wiesn“

Dass aber auch nicht alles ganz glatt im Leben läuft und eine „Gmahde Wiesn” ist, beweist der Musikkabarettist Stefan OTTO in seinem neuen und gleichnamigen Soloprogramm.

Auf der Bühne besticht der frisch gekürte Dingolfinger Kulturpreisträger neben musikalischer Vielseitigkeit an Gitarre, Keyboard und Waschbrett durch seinen spritzigen Humor, den er gekonnt in Alltagsgeschichten und Liedertexte packt. Locker, spontan und authentisch schafft er den Spagat vom Rasenmähen, Schreinern und Zehennägelschneiden bis zur außergewöhnlichen Geburtstagsfeier in Tschechien. Auch auf seine neuen Medleys mit den bekannten und umgetexteten Liedern darf man sich freuen – denn das gehört definitiv zu Stefan OTTO´s Königsdisziplin.