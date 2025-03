Stefan Otto – „So schee scho“

Auf der Bühne mit seiner Gitarre – da fühlt sich der Dingolfinger Kulturpreisträger Stefan Otto sichtlich sauwohl, und wenn er dann auch noch zwischendurch spontan mit seinem Publikum agiert, ist er in seinem Element.

Und genau dieses Gefühl hat ihn zu seinem neuen Programmtitel inspiriert: „So schee scho“. Den Fokus der neuen Bühnenshow legt er wieder gezielt auf seine Königsdisziplin, mit der er sich in die Herzen seiner Fans auf vielen Bühnen in Bayern und Österreich gespielt hat: dem Umtexten vieler bekannter Hits zum Mitraten. Natürlich darf auch im neuem Programm sein Keyboard, das Waschbrett und die Fuß-Loop-Maschine nicht fehlen. Damit erzeugt er mitreißende Rhythmen, mit Bass und Schlagzeug, dass es auf der Bühne „grad so scheppert“. Für nichts ist er sich zu schade, um seine Alltagsgeschichten und Lieder in das perfekte Gewand zu packen. Stefan Otto versteht es, sein Publikum zu unterhalten: musikalisch vielseitig und voller absurder Ideen, so dass den Besuchern beim Heimgehen nur eines in Erinnerung bleibt: „So schee scho“.