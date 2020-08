Stefan Otto - „Ois dabei“

Der frisch gekürte Kulturpreisträger steht seit 15 Jahre auf der Bühne. Sein Durchbruch folgte Ende 2017, nachdem sich Stefan Ottos Videos wie ein Lauffeuer durch die sozialen Netze verbreitet hatten. Die Videoclips mit dem Hit-Medley oder dem Loop-Reggae erreichten in wenigen Wochen Hunderttausende Klicks. Seit geraumer Zeit füllt er bayernweit die Säle und gastiert auf allen bekannten und begehrten TV-Bühnen, nun mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Ois dabei – Glanzstücke incl. Kraut & Ruam!“. Dabei dürfen Ottos Erlebnisse mit dem Thermomix ebenso wenig fehlen wie „Der Bus vom Hofer“. Mittlerweile kennt sich der Niederbayer auch mit Junggesellenabschieden und Schwiegervätern bestens aus, so dass ihm der Stoff für neue Lieder nie ausgeht. Seine Spezialität sind umgetextete Lieder, die er geschickt in lustige und mitreißende Medleys verpackt, von Helene Fischer, Andreas Gabalier bis Falco zum Erraten fürs Publikum. Mit Gitarre, Keyboard, Waschbrett und Fuß-Rhythmusmaschine spielt er fetzige, aber auch ruhige Songs zum Mitklatschen, Ablachen und Zuhören. Ein humorvoller und kurzweiliger Abend mit vielen Schenkelklopfern ist garantiert. Kurz gesagt: Ois dabei!