Stefan Palm, Klavier

Stefan Palm ist Professor für Orgel und Rektor der Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Programm:
- Ludwig van Beethoven (1770–1827)
- Adagio sostenuto
- aus Sonata quasi una Fantasia op. 27 Nr. 2 „Mondscheinsonate“ (moderner Steinway-Flügel)
- Adagio sostenuto
- aus Sonata quasi una Fantasia op. 27 Nr. 2 „Mondscheinsonate“ (Hammerflügel – Kopie nach J. J. Könnicke, Wien um 1790)
- Sonate f-Moll op. 2 Nr. 1
- Allegro
- Adagio
- Menuetto (Allegretto)
- Prestissimo
PAUSE
- Andante favori WoO 57
- Andante grazioso con moto
- Grande Sonate Pathétique op. 13
- Grave
- Allegro di molto e con brio
- Adagio cantabile
- Rondo (Allegro)