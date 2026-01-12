Stefan Palm, Klavier

Zehntscheuer Rottenburg Bahnhofstraße 16, 72108 Rottenburg

Stefan Palm ist Professor für Orgel und Rektor der Hoch­schule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Programm:

- Ludwig van Beethoven (1770–1827)

- Adagio sostenuto

- aus Sonata quasi una Fantasia op. 27 Nr. 2 „Mondscheinsonate“ (moderner Steinway-Flügel)

- Adagio sostenuto

- aus Sonata quasi una Fantasia op. 27 Nr. 2 „Mondscheinsonate“ (Hammerflügel – Kopie nach J. J. Könnicke,   Wien um 1790)

- Sonate f-Moll op. 2 Nr. 1

- Allegro

- Adagio

- Menuetto (Allegretto)

- Prestissimo

PAUSE

- Andante favori WoO 57

- Andante grazioso con moto

- Grande Sonate Pathétique op. 13

- Grave

- Allegro di molto e con brio

- Adagio cantabile

- Rondo (Allegro)

Info

Zehntscheuer Rottenburg Bahnhofstraße 16, 72108 Rottenburg
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Stefan Palm, Klavier - 2026-02-22 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Stefan Palm, Klavier - 2026-02-22 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Stefan Palm, Klavier - 2026-02-22 19:00:00 Outlook iCalendar - Stefan Palm, Klavier - 2026-02-22 19:00:00 ical

Tags