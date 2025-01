Stefan Reusch - Jahresrückblick "Reusch rettet 2024"

Niederstetten. Stefan Reusch, der SWR3-Wochenrückblicker kommt am 01.02.2025 mit seinem kabarettistischen Jahresrückblick in den KULT Niederstetten. Im Südwesten ist seine Stimme den SWR-Hörerinnen und Hörern bestens bekannt, aber auch im TV ist er z.B. bei den „Mitternachtsspitzen“ nicht nur zu hören sondern auch zu sehen. Ab 20.00 Uhr wird der Meister des Wortes mit seinem scharfen Humor und seinem einzigartigen Blick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres das Publikum zum Lachen und Nachdenken bringen.

Dieses Jahr, 2024, war endlich mal ein tolles Jahr! NEIN. 2024 war endlich mal vorbei.

Das ist das Positive. Der Rest sind die "Drei großen T“ : Terror, Trump und trohende Rechtschreibschwäche. Was wird aus der Ukraine? Nahost?

Was wird aus der Achtsamkeit, der Schuldenbremse, der Fischerhelene? Warum konnten 2024 die Pariser Olympia nicht verhüten? Überall Fragen! Einer gibt Antwort - Reusch.

Denn: Reusch rettet das kaputte Jahr 2024!

Der SWR3 –Wochenrückblicker hat für die Bühne ein fast zweistündiges virenfreies Schutzprogramm entwickelt.

Mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit putzt er darin alles runter, was ihn stört. Das ist nicht wenig. Und wird bei ihm zu viel Spaß. Ob Kanzler, Kinder oder Künstliche Intelligenz – Reusch knüpft sie sich alle vor. Stefan Reusch nimmt seine Zuschauer mit auf eine amüsante Reise durch die Höhen und Tiefen des Jahres.

Mit seinem unverwechselbaren Stil kommentiert er die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ereignisse, die uns alle bewegt haben. Ob es um die neuesten Trends, skurrile Nachrichten oder die kleinen Alltagsprobleme geht – Reusch findet immer den richtigen Ton und bringt die Dinge auf den Punkt.

Der Meister des gepflegten Wortspiels und bringt zusammen, was zusammengehört – und meistens auch das, was auf den ersten Blick gar nicht so richtig zusammengehört, auf den zweiten Blick aber ganz großartig zusammenpasst.

Stefan Reusch macht keine großen Gesten. Weil er sowieso recht hat. Mit Worten spart er nicht. Mit ihnen spaßt er. Nichts bleibt ungesagt, alles muss raus. Schließlich geht es ja auch um etwas: Die Rettung der Welt- oder zumindest das Jahr 2024 gerettet werden u.a.: der Weltfrieden, die Viererkette, Bodenbeläge und mehrmals ein rotes Fischförmchen. Also Böses und Gutes. Alles. Das ist alles.

„Ich möchte die Menschen zum Lachen bringen, aber auch zum Nachdenken anregen“, sagt Reusch. „In einer Zeit, in der alles so schnelllebig ist, ist es wichtig, innezuhalten und die Dinge mit einem Augenzwinkern zu betrachten.“

Seine scharfsinnigen Beobachtungen und pointierten Witze machen ihn zu einem der gefragtesten Kabarettisten der Szene. Mit seiner charmanten Art und seinem feinen Gespür für das Zeitgeschehen zieht er Radiohörer genauso in seinen Bann wie sein Livepublikum.

Und das schreibt die Presse:

„Reusch trifft mit Pointen direkt ins Zwerchfell...Wortakrobatik auf höchster Ebene!“ SWR3 - Das Magazin

„Bitterböse!...köstlich!...den Tagestypen gut zugeschaut“ Badisches Tagblatt

„...irrwitzige Kopfgeburten!“ Bonner Generalanzeiger

„Stefan Reusch zeigt beim Weltretten eine thematische und mimische Bandbreite, die ihresgleichen sucht.“

Rhein-Neckar-Zeitung

„Wirklich rasend komisch“ Mannheimer Morgen