Stefan Reusch

Überall ungelöste Probleme! Was wird aus der Ukraine? Wieso erwischt es immer die Falschen­ – aber die richtig? Warum sind Viren so unfassbar klein? Und warum gibt nicht wenigstens zum Ausgleich die Klimakatastrophe auf? So viele Fragen. Einer gibt Antwort: Reusch. Denn: Reusch rettet 2022. Der SWR3 Wochenrück­blicker hat für seine Mission ein fast zwei­stündiges virenfreies Schutzprogramm entwickelt.

Damit macht er es uns möglich, 2022 einfach wegzulachen! Mit sanftem Lächeln und großer Geistesabwesenheit putzt Reusch alles runter, was ihn stört. Das ist nicht wenig und wird bei ihm zu viel Spaß.