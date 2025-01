Stefan Sell - Mein Klang der Märchen

Bereits ab 15:00 Uhr möchten wir für Sie zu selbstgebackenen Kuchen und Kaffee einladen!

Nachdem wir uns in 2024 besonders für Kinder etwas einfallen haben lassen, richtet sich dieses Programm diesesmal besonders an Erwachsene, sich in die Welt der Märchen entführen zu lassen.

Wenn man so virtuose Musiker direkt vor der Haustür hat, sollte man sie auch mal einladen bei uns zu spielen, dachte sich die Kulturreihe Dietenhofen. Gesagt, getan – und so dürfen wir den in Trautskirchen wohnenden Gitarrenkünstler Stefan Sell zu einem ganz speziellen Sonntag-Nachmittagskonzert begrüßen. Sell ist Gitarrist, Komponist und Autor und verbindet Erzählkunst mit bezaubernden Gitarrenklängen, bringt zum Schwingen, was klingen will: Eine Auszeit vom Alltag, ein Erlebnis, das nachhallt!

„Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen – Erwachsenen, damit Sie aufwachen“, so der argentinische Therapeut Jorge Bucay.

Vor mehr als 200 Jahren erschienen die Märchen der Brüder Grimm zum ersten Mal im Druck. Nach dieser Ausgabe erzählt Stefan Sell die Märchen neu, spielt dazu fantastisch imaginäre Gitarrenmusik und kleidet sie in Klangcollagen. Zeitgemäß verbindet er die uralte Tradition des mündlichen Erzählens mit heutigen Hörgewohnheiten.

Man spürt förmlich, wie sehr sich Stefan Sell die Märchen zu eigen gemacht hat. Im Nu ist man mittendrin: voller Freude und Neugier, gespannt auf das, was als nächstes passiert, bereit, entführt zu werden von einer berührenden Erzählweise und bezaubernder Musik - ins Land der Fantasie.

Stefan Sell in der Presse:

Selten ist Gitarrenmusik so umfangreich, so facettenreich und mit solcher Intensität zu hören. Stefan Sell beeindruckt als Gitarrist mit seinem Einfühlungsvermögen und Einfallsreichtum. ​Als Konzert ein Erlebnis. Meisterhaft!

Jens Plackner, FLZ Fränkische Landeszeitung

Begnadeter Erzähler und virtuoser Gitarrist in einem. Furios!

SÜDWEST PRESSE, Ulm "Gitarrenspiel in vollendeter Perfektion"

(Westdeutsche Zeitung)

„Stefan Sell spielt nicht nur auf seiner Gitarre, er spielt auch mit ihr, und das ganz virtuos. Wenn er die Saiten zupft, den Klangkörper mit Klopfen und Schlagen zum Klingen bringt, ist er mit Leib und Seele dabei.“

(Augsburger Allgemeine)