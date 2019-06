Stefan Thielen macht seit 1985 Musik. Zunächst als Schlagzeuger und Sänger in einer Rock´n´Roll-Band, später als Bassist, Sänger und Rhythmus-Gitarrist in diversen Country-Bands. Er spielt und singt zurzeit in verschiedenen Projekten und Bands, ist aber mit Gitarre, Saxophon und seiner Stimme hauptsächlich solo auf der ganzen Welt unterwegs. Seid mit dabei auf einer musikalischen Reise durch die letzten 60 Jahre Pop/Rock, Oldies, Rock'n'Roll, Country, Irish Folk, Blues und Jazz bis hin zu Liedermachersachen und auch gerne mal Schlager und Tanzmusik!

www.myspace.com/thielenstefan