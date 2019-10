STEFAN VERRA - KÖRPERSPRACHE

Staunen. Lernen. Lachen. Stefan Verra live.

Denken Sie wirklich auf den Frauenschwarm fliegen alle nur wegen seiner inneren Werte? Und die Chefetagen und Regierungen besetzen immer die Besten? Glauben Sie wohl selber nicht! Gewinnende Menschen zeigen in ihrem Auftreten mehr Überzeugungskraft, Offenheit und Selbstsicherheit als andere. Und damit punkten sie. Wer die Körpersprache für Selbstbewusstsein, Sympathie und Vertrauenswürdigkeit kennt, ist klar im Vorteil.

„Ein Mann, ein Blick, eine Analyse. Stefan Verra gilt als der Rockstar der Körpersprache.” (hr1)

Lebensnah, selbstironisch und unglaublich anschaulich entlarvt Stefan Verra all die Signale, die wir im Alltag zu oft übersehen oder uns schon immer gefragt haben, was sie eigentlich bedeuten. Erleben Sie eine wissenschaftliche Unterhaltungs-Show oder einen unterhaltsamen Wissens-Abend. Nennen Sie es, wie Sie wollen. In jedem Fall werden Sie am Ende nicht wissen, ob Sie mehr gelernt oder doch mehr gelacht haben!

Holen auch Sie sich Tipps und damit das Beste aus sich heraus!

"Kein Zweiter kennt sich besser damit aus, was unsere Körpersprache angeht." (rbb)

Stefan Verra ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten. Seine Vortragsreisen führten ihn bisher in 13 Länder auf 4 Kontinenten. Der Erfolgsautor ist Dozent an mehreren Universitäten. Mit seinem Fachwissen fasziniert er nicht nur Profisportler, TV-Moderatoren und Mediziner sondern vor allem Menschen wie dich und mich. Dabei agiert er ausschließlich auf wissenschaftlich fundierter Basis und lässt jedes oberlehrerhafte Psychodeuteln an Einzelsignalen außen vor. Lernen mit Leichtigkeit!

„Wer andere durchschaut ist klug. Wer sich selbst durchschaut ist weise.“ (Stefan Verra)