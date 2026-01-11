Smart, elegant und mit humorvollem Esprit - das wär’s doch! Alle wären begeistert von uns. Die Realität aber sieht so aus: Im Job bleibt der Einsatz ungedankt, die Partnerschaft ist mehr Arbeit als Genuss und die Kinder tun auch nie was sie sollen. So versuchen wir mit endlosen Argumentationsketten die angemessene Wertschätzung zu finden. Das „hach-so-tolle“ Leben entpuppt sich sehr oft als emotionaler Bauchklatscher.

Stefan Verra zeigt uns - wissenschaftlich fundiert - mit viel Selbstironie und Leichtigkeit, wo die Fallen der peinlichen Wirkung lauern und wie wir unsere Persönlichkeit zum Strahlen bringen.

Die Mimik der Sympathie, die Gestik der Selbstsicherheit und welche Haltung uns elegant zum Hingucker macht.

Codewort: Charmeintelligenz.

Damit werden Sie für Ihre Mitmenschen zum Alltagshelden - noch bevor das erste Wort gefallen ist. Sie sind dann nicht einfach „Du“. Sie sind ein „SuperDu“.

Mehr gelacht oder mehr gelernt? Wer weiß das schon nach diesem Abend.