Stefan Wich und Seiichi Komaya laden zum Konzert

Wenn Jazz auf Kirchenmusik trifft:

Ein faszinierendes Zusammenspiel erwartet Musikbegeisterte am Samstag, den 10. Oktober 2026, um 19:00 Uhr in der Geislinger Martinskirche. Das Duo aus Stefan Wich (Saxophone) und Seiichi Komaya (Orgel) lädt zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein. Die Kombination aus Orgel und Saxophon bricht bewusst traditionelle Grenzen auf. Mit Einflüssen aus Jazz, Pop und moderner Musik kreieren der Leiter der Musikschule Geislingen und der Kantor der Martinskirche ein emotionales und mitreißendes Klangerlebnis. Durch ihre jahrelange Zusammenarbeit harmonieren die Künstler perfekt und reizen die dynamischen Möglichkeiten ihrer Instrumente faszinierend aus.