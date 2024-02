Stefanie Heinzmann & Mikis Takeover! Ensemble

Ausnahmesängerin Stefanie Heinzmann und das Takeover! Ensemble spielen ihre größten Songs im zeitlosen, klassischen Gewand.

Man nehme eine leere musikalische Leinwand, sechs klassische Instrumentalist*innen und eine begnadete Soulsängerin und statte sie mit üppigen, lautmalerischen Pinseln aus. Dann schließe man sie gemeinsam in einen Proberaum und gebe ihnen zwei Hände voll eingängiger Popsongs.

Was passiert dann? Richtig, dann passiert Takeover!.

Diesmal werden die wunderbaren Songs von Stefanie Heinzmann in Beschlag genommen und auf links gedreht. Man darf gespannt sein, welche klassischen Zitate Ensemblegründer und Arrangeur Miki Kekenj in die Stücke einbaut und welche Instrumente sich an den mal seidigen, mal seelenvoll kräftigen Gesang von Stefanie Heinzmann schmiegen dürfen.

In jedem Fall wird es ein klangmalerisches Meisterwerk an dem Da Vinci und Pollock wohl beide ihre helle Freude gehabt hätten.

Als kleine Kostprobe einfach bei Spotify nach:

Stefanie Heinzmann & Takeover! Ensemble – Best Life (TKVR! Rework) suchen.