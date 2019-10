× Erweitern Stefanie Heinzmann

Nach einer Auszeit meldet sich STEFANIE HEINZMANN mit ihrem neuen Album „All We Need Is Love“ zurück.

STEFANIE HEINZMANN blickt auf Platin- und Gold-Alben, ausverkaufte Tourneen, Kollaborationen mit Tower of Power, Joss Stone, Lionel Richie und Ronan Keating zurück. Hinzu kommen Auszeichnungen mit dem ECHO, dem MTV European Music Award, dem Swiss Music Award, dem Kids Choice Award und der 1Live Krone.

„Live zu spielen, macht mich glücklich. Es ist einfach toll, zu spüren, wie man vor der tausendsten Show immer noch aufgeregt ist. Die begeisterten Gesichter im Publikum, der Spaß mit meiner Band auf der Bühne – das sind die Gründe, warum ich mich für diesen Lebensweg entschieden habe“, so der längst zum Branchen-Profi gereiften Twen kurz vor seinem 30. Geburtstag. Eine „magische“ Altersgrenze, an der sich Dinge ändern und an der STEFANIE HEINZMANN erstmal Urlaub gemacht hat. Gegönnt und verdient. Denn dass der Alltag von Künstlern, die auf der Bühne immer Alles und zwischendurch im Studio ihr Kreativstes geben, anstrengt, ist bekannt. Und manchmal muss man eben mit sich allein sein.

Die kleine Pause nach zehn Jahren Soulpower hatte kurierende Effekte auf das Seelenheil der Sängerin:„‘All We Need Is Love‘ ist nicht nur der Titel meines neuen Albums, es ist die Erkenntnis, die ich aus meiner Auszeit mitnehme und mir in Zukunft selbst verstärkt vor Augen führen möchte. Sich selbst zu lieben, sich gut und respektvoll zu behandeln ist gar nicht so einfach. Dazu bedarf es – wie in jeder Beziehung – Aufmerksamkeit, Verständnis und Pflege. Nur dann hat man auch Kraft- und Liebevolles an andere zu geben.“ Und so ist „All We Need Is Love“ ein kraft- und liebevolles neues Album, das die Liebe eher als innere oder gemeinsame Kraftquelle denn als prickelnde Paarbeziehung thematisiert.