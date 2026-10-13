Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Bühnenpräsenz nimmt STEFANIE HEINZMANN ihre Fans mit auf eine besondere musikalische Reise. Am 13. November verschmilzt sie, gegleitet von ihrer Band, im Stuttgarter Theaterhaus handgemachten Funk, Soul und gefühlvolle Pop-Elemente zu einem intensiven Klangerlebnis.

Die „Circles Tour“ richtet sich an alle, die musikalischen Tiefgang ebenso zu schätzen wissen, wie Authentizität. STEFANIE HEINZMANN, eine der vielseitigsten Stimmen