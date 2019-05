Stefanie Hertel & die Dirndl Rock Band

Stefanie Hertel – „Hundert Prozent“ LIVE Begleitet wird sie von ihrer ausnahmslos weiblichen und professionellen Dirndl Rock Band. Das Repertoire zeigt sich wie ein bunter Regenbogen, alle Musikfarben werden eindrucksvoll zum Besten geben. Ob zünftig und volkstümlich, ob schlageresk oder poppig, Stefanie Hertel zieht ihr Publikum mit Leichtigkeit in ihren Bann. Ob Partystimmung oder romantische Momente, die 38jährige Vollblutmusikerin zeigt sich so vielfältig wie noch nie und überrascht immer wieder durch ihr Temperament, ihre Lebensfreude und ihre Vielfältigkeit. Es ist beeindruckend wie sie mit ihrer DinrndlRockBand und Frauen-Power ein breit gefächertes Publikum in die unterschiedlichen Genres der Musikwelt entführt. Stefanie Hertel begeistert und lebt auf der Bühne ganz nach dem Motto: „Musik kennt keine Grenzen“! Wir wünschen Ihnen heute schon viel Spaß mit Stefanie Hertel und der DirndlRockBand.