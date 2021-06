Stefanie Kerker - Lizenz zum Trödeln

Stefanie Kerker

Ihr Name ist Kerker. Stefanie Kerker. Und sie hat die Lizenz zum Trödeln. Allerdings auch Probleme, davon Gebrauch zu machen. Denn selbst in den letzten Winkeln des privaten Alltags lauert es, das „Schneller! Höher! Weiter!“:

Mach was aus dir! Mach was aus deiner Beziehung! Improve your style! Improve your Hinterteil! Mit Ukulele, Boomwhackers und weiteren skurrilen Klangwerkzeugen im Anschlag spioniert sich die scharfsinnige Klarseherin Stefanie Kerker durch ihr Leben und das ihrer Mitmenschen. Pointenreich stolpert sie vom Wäschekorb in die Wirtschaftspolitik und kommt listig von Linsen über Spätzle zu turbokapitalistischen Bildungsidealen.

Dauer circa zwei Stunden

Die Veranstaltungen vom 1. bis 21. Juli 2021 finden bei schönem Wetter Open Air auf dem P3 der Filharmonie mit Gastro-Terrasse statt!

Aufgrund der aktuellen Entwicklung zum Corona-Virus bitten wir um Verständnis, dass Veranstaltungen der Stadt Filderstadt nur unter Vorbehalt angekündigt werden. Bitte informieren Sie sich regelmäßig!