Stefanie Kerker - Lizenz zum Trödeln

× Erweitern Sabine Bloch Stefanie Kerker

Mit Kabarett geht es am Samstag, 20. November 2021, in der Baulandhalle der Römerstadt in die Winterpause der Kulturkommode Osterburken.

Ihr Name ist Kerker. Stefanie Kerker. Und sie hat die Lizenz zum Trödeln. Allerdings auch Probleme, davon Gebrauch zu machen. Denn selbst in den letzten Winkeln des privaten Alltags lauert es, das „Schneller, Höher, Weiter!“: Mach was aus Dir! Mach was aus Deiner Beziehung! Mach was aus Deinen Kindern! Improve your style! Improve your smile! Improve your Hinterteil!

Ukulele, Boomwhackers und weitere skurrile Klangwerkzeuge im Anschlag spioniert sich Stefanie Kerker durch ihr Leben und das ihrer Mitmenschen. Sie stolpert vom Wäschekorb in die Wirtschaftspolitik, vom Windeleimer in die Nachhaltigkeitsdebatte, kommt von Linsen über Spätzle zu turbokapitalistischen Bildungsidealen und überall da, wo sie die Gekidnappten des allumfassenden Wettbewerbs aufspürt, erteilt sie wortwitzig, feinfühlig und selbstironisch den Befehl zum Trödeln. Nicht zum hippen Slowdown oder zum trendigen Entschleunigen, um den Akku für den nächsten Sprint wieder aufzuladen – sondern zum Trödeln. Ohne „um zu“.

„Bei Stefanie Kerker paaren sich Raffinesse, analytischer Blick und kluge List zu einem Kabarettabend, aus dem man bereichert hinausgeht, weil man begreift, wo man fremdbestimmt agiert – und damit findet man vielleicht auch den Weg, bei sich selbst zu bleiben.“ (Lisa Fitz)

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Alle wichtigen Hinweise zum Veranstaltungsbesuch gibt es im Internet unter www.kulturkommode.de. Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf über das Bestellformular auf der Kulturkommode-Homepage.