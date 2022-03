Stefanie Stahl: Normalgestört

Foto. Roswitha Kaster Stefannie Stahl Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl

Stefanie Stahl schafft es wie keine andere, psychologisch komplexe Zusammenhänge unkompliziert zu erklären. Psychotainment at its best!

Deutschlands bekannteste Psychologin und Rekord-Bestsellerautorin Stefanie Stahl und Psychologe und Moderator Lukas Klaschinski treffen sich ausnahmsweise nicht im Podcast-Studio von „So bin ich eben", sondern auf der Bühne und machen das, was sie am besten können: berührende, anregende und lehrreiche Psychologische Unterhaltung.

Auf ihrer ersten Tournee „Normalgestört“ werden sie sich dem Epizentrum all ihrer Themen, dem Selbstbild, widmen. „Das Selbstbild eines Menschen ist zentral für all seine Beziehungen“, lautet Stephanie Stahls Credo. „Es entscheidet darüber, mit welchem Augen er andere Menschen betrachtet und wie er sich ihnen gegenüber verhält.“ Mit viel Humor, einer guten Portion Selbstironie und dem „Best of“ der Kernbotschaften aus den Erfolgsbüchern wie „Das Kind in dir muss Heimat finden“, wird die Show eine unterhaltsame und zugleich wissenschaftliche fundierte Plattform bieten, um sich selbst und die Menschen, die uns umgeben, besser kennenzulernen.