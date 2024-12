Steffen Hartmann – »Auf der Suche nach dem Ich«

Wer bin ich? Woher komme ich und wohin gehe ich? Was ist das Wesen des menschlichen Ich? Wie können wir unser Schicksal tiefer erkennen und verstehen? Und welche Entwicklungsaufgaben haben wir in der Gegenwart, dass Mensch und Erde sich gut weiter entwickeln können? In Zeiten Künstlicher Intelligenz wird es immer wichtiger, sich bewusst zu machen, was der Kern des Menschseins ist. Steffen Hartmann wird berichten von einer gemeinsamen Suche, auf die er sich zusammen mit Volker Fintelmann begeben hat: nach dem Ich, dessen Entwicklung, nach seinem Verhältnis zu Leib und Seele – und seiner Beziehung zum Christus als Menschheits-Ich. Entstanden sind dabei die ersten Grundzüge einer »Ichologie«.