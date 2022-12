Die ganze Welt befindet sich zunehmend in einem digitalen Klammergriff.

Alles soll computerisiert werden. In China ist diese Entwicklung schon erschreckend weit. Der Transhumanismus wird in den USA mit Milliarden Geldern gefördert. Was können wir tun für eine wirkliche spirituelle Alternative? Wie bilden wir ätherische Oasen im Sozialen? Wie entwickeln wir neue Verbindungen zwischen den Menschen im Leben und im Schicksalswirken?