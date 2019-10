„Ein Mann, ein Herd! – Henssler Unplugged“

Bevor 2020 die brandneue Arenatour von Steffen Henssler ansteht, kehrt er 2019 endlich wieder zurück auf die Bühne. Erst im Mai 2018 hat er in Frankfurt einen offiziellen Weltrekord für das „Größte Publikum bei einer Live-Kochshow“ aufgestellt.

Mit „Ein Mann, ein Herd“ präsentiert der TV-Koch ab Herbst 2019 sein neues Live-Programm. Ganz nah am Publikum zeigt Steffen Henssler ausgefallene und schnelle Rezepte. Steffen Henssler freut sich bereits auf die anstehende Tour: „Ich habe einfach Bock mal was anderes auszuprobieren. Bei dieser Tour steht das Kochen ganz im Mittelpunkt und das in intimer Atmosphäre – unplugged eben.“ In seiner gewohnt direkten Art wird der Fernsehkoch den Zuschauern zudem die neuesten Geschichten aus seinem TV- und Gastronomie-Leben verraten.

Unverfälscht und authentisch. Freuen Sie sich auf Entertainment im Henssler-Style!