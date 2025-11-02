Steffen Möller – Präsident von Polschland

Eine humorvolle Reise zwischen Deutschland und Polen.

Steffen Möller hat einen neuen Staat gegründet: Polschland! Die ideale Heimat für alle, die zwischen Deutschland und Polen pendeln – oder einfach das Beste aus beiden Welten erleben wollen. Als selbsternannter Präsident auf Lebenszeit lädt Möller sein Publikum als Parlament ein, über die großen Fragen des Alltags zu entscheiden: Mittagsruhe oder Tempolimit? Zusammen oder getrennt zahlen? Morgens oder abends duschen?

Mit feinem Witz, Selbstironie und viel Charme vereint er deutsche Planung mit polnischer Improvisation, serviert Currywurst und Piroggen und zeigt, wie ein perfektes Land funktionieren könnte. Am Ende wird sogar die neue Nationalhymne gesungen – garantiert mit Tränen der Rührung. Ein Abend voller Humor, interaktiver Momente und augenzwinkernder Völkerverständigung.