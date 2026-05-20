Steffen Möller - Präsident von Polschland

Ich habe einen neuen Staat gegründet! Polschland ist die ideale Heimat für alle, die seit Jahren zwischen Deutschland und Polen pendeln und schon gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich hingehören. Jetzt hat das ewige Vergleichen ein Ende, denn in Polschland gibt es nur das Beste aus beiden Ländern, kulinarisch, kulturell und sprachlich. Zusammen bauen wir das Paradies auf Erden: deutsche Currywurst und polnische Piroggen, deutsche Planung und polnische Improvisation. Ich selber bin Präsident (auf Lebenszeit), mein Publikum fungiert als Parlament, das viele kontroverse Fragen entscheiden muss: Sollen wir die deutsche Mittagsruhe und das polnische Tempolimit auf Autobahnen übernehmen? Wollen wir im Restaurant getrennt oder zusammen zahlen? Wann wird geduscht, morgens oder abends?

Am Ende singen wir die neue Nationalhymne, die ich bei einem sehr bekannten Komponisten bestellt habe. Da fließen Tränen der Rührung!

Achtung: Auch geeignet für Leute, die noch nie in Polen waren und einfach nur raus aus Deutschland wollen. In Polschland seht ihr, wie ein perfektes Land aussieht…