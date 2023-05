Steffi Denk & Flexible Friends - Accentuate The Positive

Die „schärfste Stimme Bayerns“ wird sie von der deutschen Swing-Legende Max Greger und ihren Kritikern genannt.

Steffi Denk’s einzigartige Stimme vereint mit dem virtuosen Spiel ihrer musikalischen Freunde erheben jeden Song – ob witzig, anrührend oder hintergründig – zu einem Kunstwerk. Vielfalt und Power – das sind Steffi Denk & Flexible Friends. Ihre musikalische Heimat ist nicht ausschließlich Jazz, Swing und Blues. Nein, auch Samba, Bossa Nova, Chansons und Evergreens – in englischer, deutscher und vielleicht auch mal italienischer Sprache – gehören dazu. Das ganz Besondere an Steffi Denk ist, dass sie alles, was sie singt, ausdrucksstark und mit einer Intensität zelebriert, die ihre Konzerte zu einem Erlebnis werden lassen. Ihre „Waffen“ sind ihre unheimlich wandelbare Stimme, ihre charmante Ausstrahlung und ihre außergewöhnliche Bühnenpräsenz. Zwischen den Titeln ist sie als Conférencieuse in ihrem Element. Sie parliert, perfekt imitierend als Inge Meysel, schwäbische Hausfrau, Lisa Eckart oder wer immer ihr gerade in den Sinn kommt, flirtet mit ihren Flexible Friends auf der Bühne und moderiert spontan aus dem Bauch heraus mit Charme, Selbstironie und Humor. Wer mit dieser Power-Frau als musikalischer Mitstreiter mithalten will, muss vor allem eines sein: Flexibel! Schnell umschalten können vom lateinamerikanischen Liebeslied zum extrovertierten Swing, vom intimen Soul zum altbekannten Evergreen. Nicht umsonst nennt sich ihre Band „Flexible Friends“. Nomen est Omen! Was Martin „Möpl“ Jungmayer am Tenorsaxophon, Multiinstrumentalist Norbert Ziegler an Klavier, Akkordeon, Trompete und Flügelhorn, Markus Fritsch am Kontrabass und Michael „Scotty“ Gottwald an den Drums bieten, ist Spitzenklasse. Sowohl als musikalische einfühlsame Begleiter als auch in ihren Solonummern bietet die Band starken Ausdruck, rhythmische Präzision und wahre Spielfreude.

Freuen Sie sich auf: Steffi Denk (Gesang); Martin „Möpl“ Jungmayer (Saxophon); Norbert Ziegler (Piano, Flügelhorn); Michael „Scotty“ Gottwald (Schlagzeug); Markus Fritsch (Bass)

Deutscher Hof, Open-Air-Bühne, Güglingen