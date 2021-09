Stegreif Orchester #BREE

Das Besondere an Europa liegt für viele Menschen in den offenen Grenzen. Doch Europa ist noch so viel mehr, findet das Stegreif.orchester und so wird #bfree zu einer Untersuchung fließender Übergänge. Inspiriert von Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie, der „Europa Sinfonie“, kombinieren die Musiker*innen Volkslieder mit Elementen aus Beethovens Monumentalwerk. Lassen Sie sich auf der Schillerhöhe auf die Verschmelzung von Sprachen, Kulturen und musikalischen Genres einstimmen und anschließend in der Marbacher Stadthalle überraschen, wenn neue Brücken geschlagen werden. #bfree ist ein Werk über Freiheit, über die Sehnsucht nach Nähe und Miteinander und über das Hinter-sich-Lassen von Grenzen – eine europäische Utopie.

#bfree entstand im Rahmen des Projekts #bebeethoven als Beitrag zum Beethovenjahr 2020.

Die Veranstaltung startet mit einer Klanginstallation draußen vor der Stadthalle und setzt sich dann in der Stadthalle fort.

Ludwig von Beethoven: 9. Sinfonie in d-Moll, op. 125, arrangiert und rekomponiert von Uri Caine, Juri de Marco, Alistair Duncan und Betram Burkert.

Infos zum Orchester unter www.stegreif-orchester.de.

Künstlerische Leitung: Juri de Marco / Regie, Choreografie: David Fernandez / Lichtdesign: Andreas Harder / Kostüme: Sophie Schliemann / Solist*innen des STEGREIF.orchesters.

Karten gibt es bei allen Easy Ticket Vorverkaufsstellen - in Marbach bei Foto Beran (Marktstraße 32).

Im Internet sind Karten unter www.schlossfestspiele.de sowie über die Easy Ticket-Hotline 0711 2 555 555 (0,20 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz können die Kosten abweichen) erhältlich.

Die Abendkasse öffnet um 17.00 Uhr.