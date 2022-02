Marie ist neun Jahre alt, als in ihrem Heimatland Ruanda der Völkermord ausbricht. Unzählige Tutsi verlieren ihr Leben - darunter auch enge Familienangehörige. Mit einem Mal ist sie auf sich allein gestellt und weiß nicht, was sie tun soll. Bis sie unvermittelt eine leise Stimme hört, die ihr genau sagt, was als nächstes dran ist. Durch wundersame Fügungen gelingt ihr die Flucht bis nach Deutschland. Trotz schwerster Traumatisierung gelingt es Marie, dort Fuß zu fassen, und sie wächst zu einer nach außen hin selbstbewussten jungen Frau heran. Doch etwas in ihr bleibt verbittert und tief verwundet. Eines Tages hört sie plötzlich wieder diese leise Stimme: Gott führt sie wieder in die Freiheit - diese Mal endlich auch in die innere. Marie Kresbach lebt heute mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter im Landkreis Esslingen. An diesem Abend wird sie aus ihrem Buch „Steh auf mein Kind und geh" lesen und mit uns ins Gespräch kommen. Das Team des Mütterzentrums Esslingen lädt ganz herzlich dazu ein.

Fr, 11. März 2022 | 18:30 bis 20:00 Uhr Mütterzentrum Esslingen | Martinstr. 37, 73728 EsslingenZugang zur Toilette nicht barrierefrei Beitrag: 5 € | 4 € ermäßigt Anmeldung erforderlich: 0711 370 24 36, mail@mueze-es.de Eventuell wird die Veranstaltung digital stattfinden. Näheres erfahren Sie ab Mitte Februar unter www.esslingen.de/chancengleichheit und unter www.mueze-es.de