Steig.Nicht.Aus!

Der Berliner Unternehmer und Familienvater Karl ist auf dem Weg zur Arbeit. Seine Kinder will er auf dem Weg dorthin in der Schule absetzen. Doch als er losfährt bekommt er einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Die Stimme am anderen Ende behauptet, eine Bombe im Autoversteckt zu haben, die sofort explodieren wird, sobald jemand aussteigt. Also fährt Karl weiter, da er seine Kinder nicht in Gefahr bringen will. Seine Frau, die von nichts weiß, ruft die Polizei, da sie denkt, dass er die Kinder entführen will. Wird Karl seine Kinder retten...?