30. Steigegiggerfest in Höchstberg

rund um die TSV-Halle Höchstberg

TSV Halle Höchstberg Sonnenstraße, 74831 Gundelsheim

Der TSV Höchstberg lädt zum 30. Steigegiggerfest rund um die TSV-Halle ein. 

Auf einem herrlich gestalteten Festplatz bei hoffentlich bestem Festleswetter kann man gemütlich sitzen, lecker essen und bei stimmungsvoller Musik einen guten Tropfen Wein, ein kühles Bier oder auch einen erfrischenden Cocktail genießen.

Knusprige Hähnchen, Flammkuchen, Forelle uvm. werden angeboten. 

Musikalische Unterhaltung durch verschiedene Musikkapellen aus dem Umkreis, DJ am Samstag oder die Band "Sons of Oxi" am Montagabend. 

Montagmittag findet das traditionelle Siedfleischessen statt. 

Für die Kinder gibt es viele Spiele auf der grünen Wiese, das Kasperletheater, ein Bambiniturnier am Sonntag oder auch am Montag die Kinderolympiade. 

WM-Spiele werden im Festzelt übertragen. 

Info

TSV Halle Höchstberg Sonnenstraße, 74831 Gundelsheim
Stadt & Weinfeste
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