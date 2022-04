STEILWERK – kick off – die Party

Endlich ist es so weit: Wir wollen mit Euch gemeinsam ab 19 Uhr die Geburtsstunde des STEILWERKs Rohracker feiern! Die STEILWERKER der WG Rohracker haben ihre eigene Marke kreiert und bringen damit ihr ganzes Engagement zum Ausdruck. STEILWERK verbindet den Enthusiasmus und die Leidenschaft der Wengerter bei der Bewirtschaftung ihrer Weinberge mit der hohen Qualität der Weine aus terrassierter Steillage. STEILWERK ist ein Stück Heimat in der sonst sehr mechanisierten Landwirtschaft.

Feiert mit den STEILWERKERN den Schritt in die Zukunft, verwurzelt in der Tradition des Steillagen-Weinbaus. Wir stellen euch an diesem Abend alle unsere neuen Weinkreationen vor. Der DJ von Mr. Mac`s Party Team wir die Party professionell musikalisch unterstützen. Wir freuen uns auf eine große Feier mit euch!

Eintritt frei, alle Infos: www.steilwerk.de