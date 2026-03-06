Selma Lagerlöf war die erste Autorin Schwedens, die von ihrem Schreiben leben konnte und wurde 1909 als erste Frau mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Zeit ihres Lebens engagierte sie sich für die Rechte der Frauen. In ihrer Erzählung „Stein im See“ widmete sich die weltberühmte Dichterin dem Optimismus und der Menschenliebe. Tugend, Güte und Verzicht auf Egoismus bleiben bei ihr stets Sieger über Härte und Bosheit. Katja Ritter und Gesine Keller bringen Biografie und Werk der Dichterin im ersten Teil des Abends auf die Bühne. Nach der Pause präsentiert Gesine Keller ein vielstimmiges „Europa-Potpourri“.