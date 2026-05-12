Steinheimer des Jahres 2025

Melchior-Jäger-Halle Burgunder Straße 4, 71711 Steinheim an der Murr

An diesem Abend werden Steinheimer Sportlerinnen und Sportler sowie die langjährigen Blutspenderinnen und Blutspender geehrt. 

Ausgezeichnet werden auch Ehrenamtliche, die langjährig in der Vereinsführung tätig waren, erfolgreiche Azubis, engagierte Schüler und Personen, die sich in Steinheim zum Wohle der Allgemeinheit besonderes eingesetzt und engagiert haben. Nähere Informationen werden rechtzeitig in den Steinheimer Nachrichten, der städtischen Website und auf Crossiety bekanntgegeben. 

Info

Melchior-Jäger-Halle Burgunder Straße 4, 71711 Steinheim an der Murr
Freizeit & Erholung
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