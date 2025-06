Das traditionelle Fest findet bereits zum 47. Mal statt – nach erfolgreichem Umzug 2024 auch in diesem Jahr auf der Festfläche an der Riedhalle. Das Fest wird am Samstag auf der Showbühne durch Steinheims Bürgermeister Thomas Winterhalter mit dem Fassanstich eröffnet. Steinheimer Vereine sorgen auf dem Festgelände für das leibliche Wohl, musikalisch begleitet durch regional bekannte Party-Bands – damit ist auf unserem Steinheimer Fest für jeden etwas dabei.Wir freuen uns auf Ihren Besuch.