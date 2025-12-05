Steinheimer Weihnachtsmarkt 2025

Taucht ein in die festliche Welt des 37. Steinheimer Weihnachtsmarktes!

Dieses Jahr findet der Steinheimer Weihnachtsmarkt vom 5. bis 7. Dezember, von Freitag bis Sonntag, auf dem Klosterhofparkplatz! Freut euch auf zauberhafte Holzhütten, köstlichen Glühwein, handgefertigte Schätze und ein einzigartiges Wintererlebnis.

Möchtet ihr Teil dieses magischen Ereignisses sein? Dann besucht uns und erlebt die festliche Stimmung, die nur der Steinheimer Weihnachtsmarkt bieten kann.