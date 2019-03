Bereits zum fünften Mal findet die Gewerbe- und Leistungsschau „Steinlachmesse“ nun schon statt. Im 4-jährigen Turnus wird die Veranstaltung vom Handels- und Gewerbeverein Mössingen in Kooperation mit der Stadt Mössingen in diesem Jahr wieder ausgerichtet.

Am 11.+12. Mai 2019 stellen sich jeweils von 10 – 18 Uhr viele Unternehmen in und um die Mössinger Steinlachhalle vor. Die am Ort ansässigen Unternehmen bekommen die Gelegenheit, sich den Bürgern und Kunden der Region zu präsentieren und damit beste Öffentlichkeitsarbeit zu machen und nutzen die Messe als Schaufenster für ihre Angebote und tragen Sie zu einer nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mössingen/Steinlachtal bei.

Der HGV Mössingen und die Stadt Mössingen freuen sich über eine Vielzahl an Besuchern in unserer Steinlachhalle, die an der Messe mehr über die vielfältigen Angebote unserer heimischen Wirtschaft erfahren können und sicher auch einige kleine Überraschungen sehen und mitnehmen können