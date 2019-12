"Steinzeit" ist eine wilde, philosophische und rockige Reise in die gebirgige Welt des Thomas Huber, eine Reise, bei der Erfolg und Scheitern, Leidenschaft, Mut und Zweifel ganz nah beieinander liegen.

Im Traum & Abenteuer Exklusiv-Interview (nachzulesen in unserem Programmheft) spricht er von seinem "schönsten und intensivsten" Live-Vortrag. Der ältere der beiden Huberbuam schafft es, seine Zuschauer zum Lachen und zum Weinen zu bringen! Thomas Huber ist ein durch und durch leidenschaftlicher Bergsteiger, der fest mit seiner Heimat verwurzelt ist. Glücklich darüber in der paradiesischen Schönheit der Berchtesgadener Berge leben zu dürfen, erzählt er von seinem Leben "Dahoam", zwischen Familie, Tradition und dem Stonerrock seiner Band Plastic Surgery Disaster. Hier sammelt er die Energie für seine steilen Abenteuer in den Bergen der Welt. Von den Alpen bis in den Himalaya sucht er nach Neuland und scheinbar unmöglich lösbaren alpinistischen Aufgaben. In seinem Tun in dieser scheinbar lebensfeindlichen Umgebung findet er einen lebensbejahenden Ansatz: "Die Unmöglichkeit macht dich neugierig, sie ist inspirierend und gleichzeitig fordert sie dich!

Die Unmöglichkeit anzugehen braucht viel Lebensmut und Selbstvertrauen!" Diese Einstellung begleitet Thomas bei seinen Expeditionen von denen er uns bild- und wortgewaltig erzählt: An der Nordwand des Siebentausenders Latok I in Pakistan muss er die harte Realität des Scheiterns mehrmals annehmen. Er lernt aus Fehlern und Misserfolgen und schaut gestärkt in die Zukunft. Mit diesem positiven Fokus durchsteigt er mit einem Schweizer Team 2017 eine 1500 Meter hohe Granitwand im indischen Kaschmir. Dieser Erfolg am Cerro Kishtwar forderte sein ganzes Können und ist ein Beweis dafür, dass die Unmöglichkeit nur im eigenen Denken zu finden ist. Wenn man seinen Erfahrungen vertraut, Mut beweist und sich von seiner Intuition leiten lässt, verliert das Unmögliche an Bedeutung.