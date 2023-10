Steirischer Abend im Bürgerhaus Schranne

Das Komitee „Wir für Köflach“ und die Stadt Giengen laden Sie am Samstag, 04.11.2023 recht herzlich zum Steirischen Abend in das Bürgerhaus Schranne ein. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, Saalöffnung ab 16:30 Uhr.

Wer schon einmal die Partnerstadt Köflach besucht hat, schätzt die Gastfreundschaft und die steirischen Schmankerl. Wie in einem Buschenschank werden Sie an diesem Abend mit Brettljause, Verhackerts, Kas und besten Weinen aus der Steiermark verwöhnt.

Und was dabei natürlich nicht fehlen darf, ist „a echta Musi“! Die steirische Musikgruppe Lipiklang spielt auf – ohne Verstärker und 100% live! Wer also einen gemütlichen Abend gemäß dem Motto „Sechts Leitln, des is holt der steirische Brauch“ erleben will, ist hier genau richtig!