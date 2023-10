Der Hellenismus und seine außerordentlich hohe Zivilisationsstufe

„Kulturverschmelzungen führten zu neuer Blüte" Europa hat in seiner Geschichte drei besonders massive Kulturschübe erlebt, die sich durch Übernahme in neuen Gebieten und durch andere Völker äußerst fruchtbar weiterentwickelt haben.

Drei Geschichtsvorträge mit Bildern von Guido Kilian

Vortrag mit Guido Kilian

Der erste Vortrag befasst sich mit dem Hellenismus in der Antike als Ausgangsbasis europäischer Zivilisation. In dieser Epoche um die Zeitwende hat der Mittelmeerraum eine erstaunliche Blütezeit entwickelt, die in gesteigertem Wissen in vielen Bereichen wie Medizin, Mathematik, Naturwissenschaft, Philosophie, Sprachwissenschaft, Technik und insgesamt im verfeinerten Lebensstandard zum Ausdruck kommt. Der renomierte Historiker Gustav Droysen nannte sie deswegen „die moderne Zeit des Altertums"