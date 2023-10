Der hochmittelalterlichliche Kulturschub aufgrund islamischer Impulse

„Kulturverschmelzungen führten zu neuer Blüte" Europa hat in seiner Geschichte drei besonders massive Kulturschübe erlebt, die sich durch Übernahme in neuen Gebieten und durch andere Völker äußerst fruchtbar weiterentwickelt haben.

Drei Geschichtsvorträge mit Bildern von Guido Kilian

Im dritten Vortrag werden die große kulturelle Überlegenheit der muslimischen Welt und ihre Faszination auf das christliche Europa herausgestellt. Das enorme Interesse der Nordeuropäer, an die wissenschaftlichen Texte der arabischen Kultur heranzukommen, die viele antikgriechische Autoren erhalten hatten, verursachte eine wachsende Wanderung von Gelehrten nach Toledo und Cordoba, wo sie arabisch lernten und Übersetzungen ins wissenschaftliche Latein anfertigten. Hierbei werden die außerordentlichen Verdienste der „Übersetzerschule" in Toledo unter dem Patronat der toleranten spanischen Könige gewürdigt. Die neu gewonnen antiken Texte stießen auf großen Widerhall im nördlichen Europa und verursachten dort einen ungemein kräftigen Wissensschub, der immer mehr Universitäten entstehen ließ und letzlich zu einem neuen Bewusstsein in der Renaissance führte und somit die Grundlagen für die Weiterentwicklung Europas legte.

