Stella. Das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm

Stellas Credo ist: Überleben um jeden Preis. Stella träumt davon, ein Star zu werden. Doch Stella ist Jüdin in einer Zeit, in der das Land „judenrein“ gemacht werden soll.

Aber Stella weiß um ihren Reiz und macht sich schuldig: Stellas Namen kennt schon bald ganz Berlin. Mit eingängigen Chansons, Jazz und 30er-Jahre-Schlagern wird nach-gezeichnet, wie Stella Goldschlag ihr Leben zu retten versucht. Dabei geht sie einen Deal mit den Nazis ein und wird zur Kollaborateurin. Stella ist ein bitterböses Spiel, das menschliche Abgründe enttarnt und sprichwörtlich zur Anklage bringt.