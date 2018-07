stellwerk - Junges Theater Weimar: Wilhelm Tell - Versuche

Die Geschichte um den Meisterschützen und Frischluftfanatiker Wilhelm Tell wurde in der Fassung Friedrich Schillers im 20. Jahrhundert zur Fundgrube für rechte wie für linke Propaganda.

Gemeinsam erforscht das Ensemble die Figur des Wilhelm Tell: Wer ist dieser Mann? Ein Nationalheld? Ein Terrorist? Ein Freiheitskämpfer? Ein Hinterwäldler? Oder ein bisschen von allem? Wir fragen uns, ob politisches Denken in der heutigen Zeit überhaupt etwas wert ist, wenn man dann doch nichts tut. Oder ist es besser, einfach irgendetwas zu tun als gar nichts? — Jetzt sind wir schon wieder etwas aus dem Konzept. — Wir haben schon lange nicht mehr so ernsthaft über abstrakte Begriffe wie Freiheit und Angst nachgedacht. Der Freiheitsbegriff ist ja auch sehr schwammig, irgendwie eben so ein Schlagwort — Wo waren wir? Ach ja, genau: Wir stehen hier auf der Bühne und ihr sitzt dort drüben. Ihr seid nur da, weil wir hier stehen. Wir haben etwas für Euch vorbereitet.

Es spielen: Charlotte Arendt, Janne Bender, Janek Deußing, Ismene Ehrler, Lena Hofmann. Saskia Williams. In einer Umbesetzung spielen: Konrad Altmann und Emma Wörtmann | Spielleitung: Stephan Mahn