STEP SECHS - Jäger / Rommel / Wilke / Wilke

Franziska Rommel bildete skizzenhaft Frauen in kraftvoller, eindringlicher, anmutiger Gestik und Mimik unterschiedlicher Charaktere, auf Leinwand ab. Eine harmonische Schönheit aus den Figuren zu kitzeln war ihre Art der künstlerischen Wahrheit.

Hartmut Wilke zeigt eine Auswahl von Ölbildern auf verschiedenen Malgründen zum Thema naive, bunte Kindermonster. Sie entspringen seiner Langzeitstudie zum Bibelzitat: "....denn ihr werdet wie die Kinder."

Miriam Wilke befasst sich in ihren Arbeiten mit dem Licht und Schatten ihrer unmittelbaren Umgebung. Bei einem Atelieraufenthalt in Ungarn entstanden farbige Leinwandbilder aus Schattenpunkten des dortigen Bodens. Ire Serie My Silicon Curtain interpretiert das gleiche Thema in figurativer Fotografie.