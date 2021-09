Stephan Bruckmeier - Wo ist Afrika?

Bruckmeier, der seit 2004 regelmäßig in afrikanischen Ländern arbeitet und 2009 in Kenia das „Hope Theatre Nairobi“ gegründet hat, redet in seinem Solo über Afrika, über politisch korrekte Sprache, über Hautfarben und über sich. Vor allem aber redet er über Deutschland, seine Bildungsinitiativen, über Blondinen-Witze und über schwarzen HipHop. Als besonderes Highlight löst er das Problem der Bezeichnungsbegriffe für die Menschen, denen wir mit sprachlichem Anstand begegnen, aber bei uns nicht haben wollen. Es darf gelacht werden…

Stephan Bruckmeier wurde 1962 in Wien geborgen, seit 1985 arbeitet er als freischaffender Künstler mit Schwerpunkt Theater, seit 1998 lebt er mit seinem Finanzamt in Stuttgart.