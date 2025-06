"A whole festival wrapped up in one band" BBC Scotland über CARA.

Die multinationale Celtic Folk Band CARA, die mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnet ist & Sänger, Multiinstrumentalist, Songwriter und Produzent aus Northumberland Andrew Cadie stellen einen einzigartigen Abend auf, der Unterhaltung garantiert.

Beginn: 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr)