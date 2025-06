Lauffener Kultursommer bei "bühne frei...": Folknacht im Klosterhof mit CARA & Andrew Cadie

„A whole festival wrapped up in one band“ BBC Radio Scotland über CARA

CARA ist eine multinationale, mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnete Celtic Folk-Band. Die Mitglieder haben sich in rund 20 Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben für ihre innovativen Arrangements und ihr Songwriting, die virtuose Darbietung und eine charismatische Bühnenpräsenz. CARA steht ebenso für den Gesang gleich zweier herausragender Sängerinnen wie für rasante irische Instrumentalstücke auf allerhöchstem Niveau. Virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack und der Geige, ergreifende Balladen und meisterhaftes Gitarrenspiel werden abgerundet durch die charmant-humorvolle Präsentation. Ein Abend mit CARA - Gudrun Walther (Fiddle), Kim Edgar (Piano), Jürgen Treyz (Gitarre), Simon Pfister (Uilleann Pipes) - garantiert höchsten musikalischen Genuss und beste Unterhaltung.

Andrew Cadie ist Sänger, Multiinstrumentalist, Songwriter und Produzent aus Northumberland. Seine eigenen Songs sind beeinflusst von Arbeitsliedern, amerikanischem Folk und Soul, Fiddle- und Pipe-Tunes und sogar etwas Psychedelic Rock: eine unverwechselbare und sehr persönliche Mischung. Als eine Hälfte des erfolgreichen Duos Broom Bezzums, besticht Andrew Cadie in seiner Soloshow durch kraftvolle Live-Energie und einnehmende Bühnenpräsenz. Stampfende Gitarrenhymnen, intensive Fiddle-Gesangsdarbietungen und wilde Tanzmelodien gipfeln dabei oft in stehenden Ovationen.

Der Lauffener Kultursommer 2025 wird gefördert von der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn.