"bühne frei...": Hölders Welt "Das, was bleibt"

Seit 1986 machen drei von fünf gemeinsam Musik: Michael Huter (git), Tilmann Schoch (p) und Götz Schwarzkopf (voc, tr), dazu Andy Schmidt (b) und Johan Schwarzkopf (dr).

Fünfmal benannten sie sich um, sie schrieben und komponierten fünf Musicals, spielten fünf Studio-Veröffentlichungen ein und produzierten bis zum heutigen Tag fünf Live-Mitschnitte.

Mit den insgesamt 35 Musical-Shows erreichten sie ca. 25.000 Menschen, sie tourten durch Baden-Württemberg und Hessen und arbeiteten mit weit über 500 Ensemble-Mitgliedern aus verschiedenen Schulen, Tanz-, Technik- und Instrumental-Formationen zusammen. Die Stationen, an denen Hölders Welt ihre Projekte konzipierte, textete, komponierte und in multimedialen Szenen festhielt führten sie quer durch Deutschland von den Alpen bis nach Sylt, durch Nordirland – bis auf den Time Square nach New York.

Ihre Musicals und Studio-Produktionen sind die Meilensteine der Band: „Bilder einer wilden Welt“, „Albatros“, „45“ – 50 Jahre Ende des zweiten Weltkrieges, „Bittersweet“ und „Hölder“ anlässlich des 250. Geburtstages des Dichters Friedrich Hölderlin.

Dazu die Studio-Einspielungen „Es wird Zeit“ und Live-Recordings der Dialekt-Ära „Heimers Welt“.

Bei den „Das, was bleibt.“-Konzerten präsentieren die Musiker und einige ihrer Weggefährten Lieblingslieder aus vier Jahrzehnten Bandgeschichte.