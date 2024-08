"bühne frei...": Junges Kammerorchester Tauber-Franken "Strings meet Drums"

Die größten musikalischen Nachwuchstalente der Landkreise Main-Tauber, Heilbronn und Ludwigsburg sind seit ihrem Gründungskonzert 2016 im Jungen Kammerorchester Tauber-Franken (JKO) vereint.

Unter Federführung ihres eingespielten Dozententeams präsentiert das junge Streichorchester ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, das einen weiten Bogen von barocken bis hin zu modernen Kompositionen spannt.

2024 trifft das Streichorchester auf den 2006 in Osterburken geborenen Solisten Kristian Koppànyi. Der Bundespreisträger im Fach Schlagzeug stellt seine Vielseitigkeit mit zwei stilistisch unterschiedlichen Werken für Drums unter Beweis, die garantiert zu den Highlights des Konzertabends gehören werden. Darüber hinaus musiziert er seit 2022 in der Cellogruppe des JKO.

Auf seiner musikalischen Reise durch die Jahrhunderte verzaubert das Orchester sein Publikum außerdem mit „Introduction und Allegro“ von Joseph Bodin de Boismortier und der „Little Suite for Strings“ von Carl Nielsen. Romantische Töne erklingen in der Streichersinfonie Nr. 10 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ganz in der Tradition von Britten, Holst und Vaughan-Williams hat der für seine Chorwerke bekannte John Rutter auch seine „Suite for Strings“ geschrieben. Die vier Sätze basieren auf alten englischen Volksliedern, bei denen man durchaus den Drang zum Mitsingen verspürt.

Eine Veranstaltung des JKO und der Stadt Lauffen a.N.

Leitung: Thomas Conrad