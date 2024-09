"bühne frei...": Vincent Dubois - Orgelkonzert mit dem Organisten der "Notre Dame de Paris"

Vincent Dubois, einer der drei Titularorganisten der Kathedrale "Notre-Dame de Paris" ist heute einer der besten und berühmtesten Konzertorganisten der Welt.

Im Rahmen des deutsch-französischen Kulturjahrs ist er als Stargast im Lauffener Kulturprogramm an der Rensch-Orgel im Pauluszentrum zu erleben.

Als Absolvent des Conservatoire de Paris, wo er erste Preise in den Fächern Orgel (in der Orgelklasse von Olivier Latry), Harmonielehre, Kontrapunkt, Fuge und Komposition des 20. Jahrhunderts erhielt, betrat Dubois 2002 die musikalische Weltbühne, indem er gleich zwei internationale Orgelwettbewerbe in Calgary (Kanada) und Toulouse (Frankreich) gewann.

Darauf folgten Auftritte in ganz Europa, den USA, Kanada und in Asien. Dabei arbeitete er auch mit zahlreichen Orchestern zusammen, so dem Philadelphia Orchestra, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, dem Orchestre National de France, dem Orquesta Filharmónica de Gran Canaria.

Nach Stationen als Organist in Saint-Brieuc und Soissons wurde Vincent Dubois 2016 zum Titularorganisten der Kathedrale Notre-Dame de Paris ernannt. Er übt dieses Amt dort gemeinsam mit den legendären Organisten Olivier Latry und Philippe Lefebvre aus. Derzeit ist er Professor für Orgel und Improvisation an der Hochschule für Musik Saar.